В Севастополе отразили еще одну атаку ВСУ, сбито 10 беспилотников

Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную, четвертую с начала дня, атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

Всего были поражены 10 БПЛА в районе Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи. Никто не пострадал.

Развозжаев уточнил последствия атаки дронов. В одном из СНТ на Фиоленте осколки от сбитого БПЛА упали на частный дом. У подножья Ильяс-Кая обнаружены отдельные очаги возгорания кустарников и травы из-за упавших фрагментов беспилотника. Площадь возгорания составляет 50 «квадратов», огонь тушат с помощью ранцевых огнетушителей, добавил губернатор.

Ранее Развозжаев сообщил об отражении трех атак ВСУ на Севастополь с начала суток, сбыло уничтожено 11 дронов.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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