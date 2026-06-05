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Сбитый БПЛА рухнул на крышу киоска в Севастополе, произошел пожар

В Севастополе силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили новую атаку со стороны вооруженных формирований киевского режима. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, при ударе один из сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) рухнул на крышу киоска, но никто из людей не пострадал.

«Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы вновь успешно отразили очередную атаку ВСУ. Всего было сбито 9 БПЛА в районе Фиолента, Ленинского района, бухты Омега и Северной стороны. Никто из людей не пострадал», – уточнил Развожаев в своем канале в «Максе».

Согласно сведениям Спасательной службы Севастополя, которые привел губернатор, сбитый БПЛА упал на крышу киоска в районе проспекта Генерала Острякова. «Из-за этого загорелась крыша этого строения на площади 20 квадратных метров, огонь оперативно потушили пожарные МЧС», – отметил Развожаев.

Ранее сообщалось, что сегодня днем с 8:00 до 14:00 мск силы ПВО уничтожили 135 украинских беспилотников самолетного типа, пытавшихся атаковать 13 российских регионов.

Севастополь, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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