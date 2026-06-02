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На подлете к Москве обезврежены 20 украинских беспилотников

Вооруженные формирования киевского режима предприняли попытку массированной атаки на московский регион. Как сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, на подлете к мегаполису были сбиты в общей сложности два десятка украинских беспилотных летательных аппаратов.

Из сообщений Собянина, опубликованных в «Максе», следует, что атака на Москву началась около 20:00 мск 2 июня, когда были сбиты первые два вражеских дрона, и продолжается до сих пор. Судя по данным столичного градоначальника, еще три беспилотника были нейтрализованы 3 июня в 0:50 мск.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – отметил мэр Москвы.

Москва, Анастасия Смирнова

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