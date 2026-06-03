Австралия планирует готовить боевиков ВСУ на территории Польши

Австралия планирует принять участие в подготовке украинских боевиков на территории Польши. Об этом заявил австралийский вице-премьер и министр обороны Ричард Марлз.

«Военнослужащие Сил обороны Австралии будут обучать украинских солдат в Польше в рамках постоянных обязательств Австралии по поддержке обороны Украины», – цитирует министра пресс-служба оборонного ведомства.

По словам вице-премьера, в рамках операции «Куду» военнослужащие страны обучили более 3650 боевиков ВСУ базовым пехотным навыкам, тактике и основам командования. С января 2023 года операция «Куду» взаимодействовала с возглавляемой Великобританией миссией «Интерфлекс». В дальнейшем эта работа будет продолжена в рамках возглавляемой Норвегией операции «Легио».

Канберра, Зоя Осколкова

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