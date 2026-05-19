ВСУ готовятся к нанесению новых террористических ударов по тыловым регионам России с территории Латвии. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«По полученным данным, Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии. Беспилотники планируется запустить также с территории этих государств. Расчет делается на то, что такая тактика значительно сократит время подлета до целей и повысит эффективность террористических атак», – говорится в сообщении.

По информации разведчиков, в ответ на опасения латвийских властей о возможных ударах возмездия со стороны России, Киев убеждает Ригу в том, что точное место запуска БПЛА определить будет невозможно.

«В результате пещерная русофобия нынешних правителей Латвии оказалась сильнее способности к критическому мышлению и чувства самосохранения. В Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс»», – добавили в СВР.

В разведслужбе подчеркнули, что современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта дронов. Достоверные данные также могут быть получены при изучении обломков беспилотников, как это было в случае с попыткой Украины атаковать дронами резиденцию президента России в декабре прошлого года.

«При этом нелишним будет напомнить, что координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия», – заключили в СВР.

Москва, Зоя Осколкова

