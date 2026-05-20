В Польше задержали трех подозреваемых в шпионаже в пользу России

В Польше задержали трех человек, которых подозревают в шпионаже в пользу Российской Федерации. Об этом заявил министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк.

По его словам, задержанные – граждане Польши возрасте от 48 до 62 лет.

«Их обвиняют в разведывательной деятельности – в выявлении размещения войск НАТО на территории Польши, а также в изготовлении и распространении пропагандистских и дезинформационных материалов», – уточнил министр.

Районный суд в Белостоке арестовал шпионов на три месяца, добавил Семоняк.

Варшава, Зоя Осколкова

