В Белгородской области задержали украинца, собиравшего данные для Киева

В Белгородской области задержали агента украинских спецслужб, который собирал данные о российских военнослужащих. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Белгородской области выявлена и пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина Украины, 1990 г.р., причастного к шпионажу в интересах противника», – говорится в сообщении.

По данным ФСБ, мужчину завербовали и через мессенджер давали задания по разведке обстановки в приграничной зоне Белгородской области. В частности, фигурант выяснил координаты скопления военнослужащих России и военной техники и отправил данные, после чего по позициям российских войск был нанесен ракетный удар.

Уголовное дело возбуждено по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Белгород, Зоя Осколкова

