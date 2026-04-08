В Крыму задержали шпионку украинских спецслужб

В Крыму задержали женщину, сотрудничавшую с украинской разведкой. Она передавала Киеву сведения о средствах ПВО, передвижениях военнослужащих и кораблях в Керченском проливе.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержана агент украинских спецслужб, осуществлявшая сбор сведений о местах дислокации объектов Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Крымского полуострова», – говорится в сообщении ведомства.

25-летняя жительница Симферопольского района в мессенджере получала задания от сотрудника главного управления разведки министерства обороны Украины. «По заданию куратора передавала сведения о местах дислокации военных объектов, средств ПВО, передвижениях военнослужащих, нахождении кораблей в акватории Керченского пролива», – уточнили в ФСБ.

Данные использовались для нанесения военизированными формированиями Украины артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ.

Керчь, Зоя Осколкова

Метки / Шпионаж

