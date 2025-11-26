российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 ноября 2025, 14:36 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Во Франции задержали россиянку по подозрению в шпионаже

Во Франции задержали гражданку России по подозрению в шпионаже. Об этом сообщило издание Parisien.

По данным газеты, сотрудники Главного управления внутренней безопасности арестовали россиянку и гражданина Франции 17 ноября. Их обвиняют в «сговоре с иностранным государством» и «сборе информации, представляющей интерес для иностранного государства».

В посольстве России в Париже подтвердили задержание гражданки РФ. Дипломаты следят за ситуацией и находятся в контакте с семьей задержанной, в том числе по вопросу оказания судебной защиты.

При этом французские власти не информировали диппредставительство об аресте и его причинах.

Париж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Европа

В Финляндии почти завершили строительство забора на границе с Россией / СВР: Лондон попытается сорвать мирный план Трампа ради спасения своей экономики / Reuters: Вашингтон готов блокировать помощь Киеву, если не будет подписан мирный план США / Зеленский сообщил, что обсудил мирный план США с Макроном, Мерцем и Стармером / Глава дипломатии ЕС назвала главную цель Брюсселя – ослабить Россию / В МИД РФ назвали виртуальной аферой договоренности Зеленского и Макрона / ЕС обсуждает скорый запрет на поставки нефти из России / «Запутались в трех соснах…» Кремль ответил на обвинения в подрыве железной дороги в Польше

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Россия, Скандалы и происшествия, Европа, Шпионаж,