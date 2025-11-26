Во Франции задержали россиянку по подозрению в шпионаже

Во Франции задержали гражданку России по подозрению в шпионаже. Об этом сообщило издание Parisien.

По данным газеты, сотрудники Главного управления внутренней безопасности арестовали россиянку и гражданина Франции 17 ноября. Их обвиняют в «сговоре с иностранным государством» и «сборе информации, представляющей интерес для иностранного государства».

В посольстве России в Париже подтвердили задержание гражданки РФ. Дипломаты следят за ситуацией и находятся в контакте с семьей задержанной, в том числе по вопросу оказания судебной защиты.

При этом французские власти не информировали диппредставительство об аресте и его причинах.

