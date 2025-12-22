российское информационное агентство 18+

Понедельник, 22 декабря 2025, 15:24 мск

Китай вводит пошлины на молочную продукцию из ЕС

Китай вводит временные пошлины на молочную продукцию, произведенную в Евросоюзе. Об этом сообщили в министерстве коммерции КНР.

Китайские власти провели расследование и обнаружили связь между предоставляемыми в ЕС субсидиями и убытками, понесенными производителями молочной продукции в КНР. В результате было принято решение о введении с 23 декабря временных компенсационных мер.

Таможенная тарифная комиссия одобрила предложение министерства. С указанной даты импортеры при ввозе соответствующей продукции обязаны вносить в таможенные органы КНР временный компенсационный депозит. Размер пошлины определяется для каждой компании отдельно.

При этом расследование о влиянии субсидий продолжается, по его итогам будут сделаны окончательные выводы о возможном продлении или корректировке мер.

Пекин, Зоя Осколкова

