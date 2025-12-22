Китай вводит пошлины на молочную продукцию из ЕС

Китай вводит временные пошлины на молочную продукцию, произведенную в Евросоюзе. Об этом сообщили в министерстве коммерции КНР.
Китайские власти провели расследование и обнаружили связь между предоставляемыми в ЕС субсидиями и убытками, понесенными производителями молочной продукции в КНР. В результате было принято решение о введении с 23 декабря временных компенсационных мер.
Таможенная тарифная комиссия одобрила предложение министерства. С указанной даты импортеры при ввозе соответствующей продукции обязаны вносить в таможенные органы КНР временный компенсационный депозит. Размер пошлины определяется для каждой компании отдельно.
При этом расследование о влиянии субсидий продолжается, по его итогам будут сделаны окончательные выводы о возможном продлении или корректировке мер.
Пекин, Зоя Осколкова
