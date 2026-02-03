Увлеченная фэн-шуй жительница Китая спровоцировала несколько ДТП

В Китае увлеченная учением фэн-шуй женщина несколько раз переставляла дорожное зеркало, что стало причиной нескольких аварий. Об этом сообщает South China Morning Post.

В одном из жилых комплексов Шанхая за последние два месяца произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Аварии случились на резком повороте, где для помощи водителям было установлено зеркало.

Выяснилось, что живущая по соседству женщина переставляла зеркало, так как, по ее мнению, его местоположение не соответствовало правилам фэн-шуй – традиционной китайской практики организации пространства.

Муж женщины рассказал, что из-за проблем со здоровьем его супруга увлеклась мифологией и верила, что правильно расставленные вещи помогут в борьбе с неудачами.

В результате к делу привлекли полицию, правоохранители пригрозили женщине уголовной ответственностью, так как ее действия могут быть квалифицированы как правонарушение. Более того, любительницу фэн-шуй могут привлечь к ответственности за случившиеся по ее вине аварии, связанные с вмешательством в дорожную инфраструктуру.

Пекин, Зоя Осколкова

