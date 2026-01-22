В НАТО встревожены военным сотрудничеством России и Китая в Арктике

Развитие и укрепление военного сотрудничества России и Китая в Арктике вызывает тревогу в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

«Одно из наиболее беспокоящих изменений в области безопасности в регионе – это растущее сотрудничество России и Китая в Арктике», – цитирует военачальника «Интерфакс».

По его словам, в НАТО наблюдают этот процесс на море и в воздухе. При этом Гринкевич упомянул совместные патрулирования дальними бомбардировщиками двух стран.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического блока Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп говорит правильные вещи о необходимости усилить защиту Арктики из-за политики России и Китая в регионе.

В этой связи в ближайшие месяцы НАТО планирует учения в Арктике.

Брюссель, Анастасия Смирнова

