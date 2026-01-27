российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 января 2026, 17:04 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

СМИ: Китай годами прослушивал телефоны помощников премьеров Британии

Китай на протяжении нескольких лет мог прослушивать телефоны помощников британских премьер-министров. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, хакеры, якобы спонсируемые спецслужбами КНР, с 2021 по 2024 год прослушивали мобильные телефоны помощников Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака. Газета не уточняет, идет речь только об ассистентах, либо мобильные устройства премьеров также были скомпрометированы.

Более того, источники издания в американской разведке сообщили, что Китай продолжает прослушку высокопоставленных британских чиновников. Весьма вероятно, что Кир Стармер и его советники могли быть скомпрометированы, утверждает The Telegraph.

В статье уточняется, что хакеры могли получить доступ к данным совершенных помощниками звонков, по которым можно понять, когда и с кем они контактировали.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Шпионаж

В Москве поймали агента британских спецслужб / Во Франции задержали россиянку по подозрению в шпионаже / В Польше двух украинцев задержали по подозрению в шпионаже / В Британии задержали трех человек за оказание помощи российской разведке / Спецслужбы задержали поляка с секретными документами по военным учениям / В Дагестане поймали агента СБУ с секретными военными документами / В Рязани задержали уроженца Молдавии за шпионаж в пользу Киева / В США офицер передавал секретные данные через приложение для знакомств

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Европа, Китай, Шпионаж,