СМИ: Китай годами прослушивал телефоны помощников премьеров Британии

Китай на протяжении нескольких лет мог прослушивать телефоны помощников британских премьер-министров. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, хакеры, якобы спонсируемые спецслужбами КНР, с 2021 по 2024 год прослушивали мобильные телефоны помощников Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака. Газета не уточняет, идет речь только об ассистентах, либо мобильные устройства премьеров также были скомпрометированы.

Более того, источники издания в американской разведке сообщили, что Китай продолжает прослушку высокопоставленных британских чиновников. Весьма вероятно, что Кир Стармер и его советники могли быть скомпрометированы, утверждает The Telegraph.

В статье уточняется, что хакеры могли получить доступ к данным совершенных помощниками звонков, по которым можно понять, когда и с кем они контактировали.

Лондон, Зоя Осколкова

