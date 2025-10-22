В Польше двух украинцев задержали по подозрению в шпионаже

В Польше двух граждан Украины задержали по подозрению в шпионаже. Об этом сообщила Национальная прокуратура республики.

Отмечается, что 24-летние мужчины были задержаны на территории Бяла-Подляски в связи с их деятельностью в пользу иностранной разведки. Расследование проводит Люблинский отдел департамента по вопросам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры.

В телефоне одного из задержанный обнаружили переписку, которая якобы свидетельствует, что он передавал «русскоязычному лицу фотографии и географические координаты объектов критической инфраструктуры, находящейся в распоряжении Вооруженных сил Польши».

Кроме того, у одного из подозреваемых обнаружили 30 граммов наркотиков.

Варшава, Зоя Осколкова

