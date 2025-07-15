В США офицер передавал секретные данные через приложение для знакомств

В США офицера в отставке уличили в передаче секретных данных по конфликту на Украине через приложение для онлайн-знакомств. Об этом сообщает AP.

Отставной армейский офицер 64-летний Дэвид Слейтер был прикомандирован к силам стратегического командования ВС США на авиабазе Оффатт, где имел доступ к секретной информации об украинском конфликте.

Выяснилось, что Слейтер передавал секретные сведения военного характера зарубежному лицу на онлайн-платформе для знакомств. Мужчина признал себя виновным.

Американцу грозит до семи лет лишения свободы. Ожидается, что приговор будет вынесен в октябре.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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