Спецслужбы задержали поляка с секретными документами по военным учениям

В Белоруссии задержали гражданина Польши, подозреваемого в шпионаже. При себе у него были секретные документы по учениям " Запад-2025».

Поляка задержали с поличным в Лепеле Витебской области. У него изъяли бумаги по белорусско-российским учениям «Запад-2025» с грифом «Секретно».

«В Витебской области после проведения операции агентурной разведки одной из спецслужб Польши задержаны граждане Беларуси и Польши», – сообщает телеканал «Беларусь 1».

Учения «Запад-2025» пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.

