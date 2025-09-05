российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 5 сентября 2025, 11:36 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Спецслужбы задержали поляка с секретными документами по военным учениям

В Белоруссии задержали гражданина Польши, подозреваемого в шпионаже. При себе у него были секретные документы по учениям " Запад-2025».

Поляка задержали с поличным в Лепеле Витебской области. У него изъяли бумаги по белорусско-российским учениям «Запад-2025» с грифом «Секретно».

«В Витебской области после проведения операции агентурной разведки одной из спецслужб Польши задержаны граждане Беларуси и Польши», – сообщает телеканал «Беларусь 1».

Учения «Запад-2025» пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.

Минск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Белоруссия

США сняли санкции с нескольких компаний, связанных с Белоруссией / На учениях России и Белоруссии отработают применение ядерного оружия и «Орешника» / Беспилотник сбили над Минском средствами РЭБ / «На всякий случай»: Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к войне / Граждане Белоруссии получили право голосовать на выборах в России / В банковской системе Белоруссии произошел технический сбой / Семья россиян погибла в ДТП под Минском, среди жертв двое детей / Белорусов привлекают к дропперству через «командировки» в Россию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Россия, Скандалы и происшествия, Белоруссия, Европа, Шпионаж,