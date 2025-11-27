«Исчезнут в один миг»: Лукашенко предупредил Зеленского о потере Одессы и Николаева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского не торпедировать переговоры по урегулированию конфликта и договориться для сохранения Украины в её текущих границах с учетом реалий на фронте. В противном случае глава киевского режима потеряет страну, считает он.

«Не надо торпедировать переговорный процесс», – сказал белорусский лидер в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в Бишкеке. По его словам, Зеленский должен остановить войну, где гибнут не его, а чужие дети, гибнут другие люди.

«Если Володя Зеленский хочет посмотреть на реалии, я сейчас ему еще раз… хочу не совет дать, хочу сказать то, что вижу я – если ты хочешь, чтобы Украина сохранилась в тех границах, в которых она сегодня есть с учетом реалий на фронте, нужно договариваться», – сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии посоветовал Зеленскому подумать, исходя из реальной обстановки, как сохранить то, что у него есть. «А у тебя есть и выход к морю, и Одесса твоя, и Николаев, а этого может и не быть в один миг, в одно мгновение. Поэтому надо все взвесить и принять взвешенное решение», – заявил Лукашенко.

Касаясь мирного плана США по Украине, белорусский лидер выразил мнение, что документ составлен в спешке. «Его надо представить без широкого толкования, чтобы все было конкретно. Если там территориальные какие-то решаются вопросы, то все должно быть прописано до метра, километра, какие войска, где войска, кто должен быть, кто не должен и так далее. Все должно быть до мелочи прописано», – подчеркнул он.

Также Лукашенко заявил, что предложения США по украинскому урегулированию в основном приняты президентом России Владимиром Путиным. Он считает, что и европейцы, и украинцы «поймут, что на это надо идти»: «Ну что артачиться европейцам?». Президент Белоруссии полагает, что украинский конфликт сейчас близок к завершению.

Москва, Наталья Петрова

