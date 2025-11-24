российское информационное агентство 18+

Понедельник, 24 ноября 2025, 16:24 мск

Лукашенко выразил надежду, что тягомотина» на Украине скоро закончится

Архив. Фото: официальный сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время. Об этом он заявил на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.

«Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими внутренними делами, чтобы нашим людям жилось лучше, чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде ничего нет», – белорусский лидер.

Ранее сообщалось, что США готовы прекратить поставки оружия и предоставление разведданных Киеву, если украинские власти не подпишут американский план урегулирования конфликта с Россией до 27 ноября.

Президент США Дональд Трамп считает, что Киев неизбежно потеряет остающиеся под его контролем районы Донбасса, поэтому они включены в американский мирный план как территории, входящие в состав России.

Минск, Зоя Осколкова

