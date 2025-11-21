Reuters: Вашингтон готов блокировать помощь Киеву, если не будет подписан мирный план США

США готовы прекратить поставки оружия и предоставление разведданных Киеву, если украинские власти не подпишут американский план урегулирования конфликта с Россией до 27 ноября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства обратили внимание, что Вашингтон оказывают на Киев более сильное давление, чем ранее.

Ранее стало известно, что Зеленский обсудил по телефону мирный план США с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В Москве заявляют, что мирный план Вашингтона не был передан России, но при этом подтверждают готовность к переговорам о мирном урегулировании конфликта.

Судя по данным западных СМИ, план включает 28 пунктов. Среди них – признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими, сокращение армии Украины и отказ НАТО от размещения войск на Украине. При этом проект соглашения о гарантиях безопасности со стороны Вашингтона и европейских союзников подготовлен по образцу пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube