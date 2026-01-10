За ночь над Россией силы ПВО сбили 59 беспилотников ВСУ

Вооруженные формирования Украины вновь попытались атаковать российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Министерства обороны РФ, за ночь силы противовоздушной обороны нейтрализовали 59 украинских БПЛА.

В частности, как уточняется, больше всего беспилотников (11) сбили над акваторией Черного моря. Еще десять аппаратов – над территорией Краснодарского края и восемь – над Брянской областью.

В Минобороны РФ отметили, что БПЛА были также уничтожены:

6 – над территорией Липецкой области,

4 – над территорией Калужской области,

4 – над акваторией Азовского моря,

4 – над территорией Республики Адыгея,

4 – над территорией Республики Крым,

3 – над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву,

2 – над территорией Белгородской области,

1 – над территорией Воронежской области,

1 – над территорией Смоленской области,

1 – над территорией Тульской области.

Последствия ударов уточняются.

