За ночь над Россией силы ПВО сбили 59 беспилотников ВСУ

Вооруженные формирования Украины вновь попытались атаковать российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Министерства обороны РФ, за ночь силы противовоздушной обороны нейтрализовали 59 украинских БПЛА.
В частности, как уточняется, больше всего беспилотников (11) сбили над акваторией Черного моря. Еще десять аппаратов – над территорией Краснодарского края и восемь – над Брянской областью.
В Минобороны РФ отметили, что БПЛА были также уничтожены:
- 6 – над территорией Липецкой области,
- 4 – над территорией Калужской области,
- 4 – над акваторией Азовского моря,
- 4 – над территорией Республики Адыгея,
- 4 – над территорией Республики Крым,
- 3 – над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву,
- 2 – над территорией Белгородской области,
- 1 – над территорией Воронежской области,
- 1 – над территорией Смоленской области,
- 1 – над территорией Тульской области.
Последствия ударов уточняются.
Москва, Анастасия Смирнова
