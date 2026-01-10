российское информационное агентство 18+

Суббота, 10 января 2026, 10:15 мск

За ночь над Россией силы ПВО сбили 59 беспилотников ВСУ

Вооруженные формирования Украины вновь попытались атаковать российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Министерства обороны РФ, за ночь силы противовоздушной обороны нейтрализовали 59 украинских БПЛА.

В частности, как уточняется, больше всего беспилотников (11) сбили над акваторией Черного моря. Еще десять аппаратов – над территорией Краснодарского края и восемь – над Брянской областью.

В Минобороны РФ отметили, что БПЛА были также уничтожены:

  • 6 – над территорией Липецкой области,
  • 4 – над территорией Калужской области,
  • 4 – над акваторией Азовского моря,
  • 4 – над территорией Республики Адыгея,
  • 4 – над территорией Республики Крым,
  • 3 – над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву,
  • 2 – над территорией Белгородской области,
  • 1 – над территорией Воронежской области,
  • 1 – над территорией Смоленской области,
  • 1 – над территорией Тульской области.

Последствия ударов уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

