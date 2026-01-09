российское информационное агентство 18+

Пятница, 9 января 2026, 18:28 мск

Еще один населенный пункт в Запорожье перешел под российский контроль

Фото Минобороны РФ

Российские войска за прошедшие сутки выбили ВСУ из населенного пункта Зеленое в Запорожской области. Его заняли подразделения группировки войск «Восток». Об этом сообщается в сводке Минобороны. Как отметили в ведомстве, взятие Зеленого имеет важное тактическое значение.

В ходе боев за Зеленое занят район обороны ВСУ площадью свыше 8 кв. км, уточнили в Минобороны. «Противник силами отдельных штурмовых групп предпринял пять контратак в попытке вернуть утраченные позиции. В результате грамотных действий подразделений группировки «Восток» все атаки были отражены. Потери ВСУ составили большое количество в живой силе и техники», – отметили в ведомстве.

Накануне стало известно, что подразделения группировки «Восток» также заняли Братское в Днепропетровской области. За неделю бойцы ВС России продвинулись на всех направлениях СВО, установив контроль над пятью населенными пунктами. Так, подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Грабовское Сумской области, бойцы группировки «Запад» заняли Подолы в Харьковской области, а «Южная» группировка освободила Бондарное в ДНР.

Противник за неделю потерял на всех фронтах порядка 8,7 тыс. военнослужащих.

Также сообщается, что ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России за неделю уничтожили три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе чешский «Vampire», а также четыре зенитных ракетных комплекса, включая немецкий «IRIS-T».

Средствами ПВО сбиты 21 управляемая авиабомба, 14 реактивных снарядов системы HIMARS, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1327 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

