На окраине Калуги беспилотник повредил жилой дом

В Калуге в результате атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов поврежден жилой дом. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

«При падении обломков БПЛА на окраине Калуги повреждено остекление частного жилого дома. Пострадавших нет. Администрацией города будет оказана необходимая помощь в ремонте», – отметил он.

Губернатор также уточнил, что всего ночью в регионе были сбиты 4 БПЛА над территорией Дзержинского, Малоярославецкого, Тарусского муниципальных округов, а также на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы.

Ранее сообщалось, что ночью силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 59 вражеских беспилотников.

Калуга, Анастасия Смирнова

