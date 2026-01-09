российское информационное агентство 18+

Пятница, 9 января 2026, 18:28 мск

ВС РФ нанесли пять ударов по украинским объектам за неделю

Фото Минобороны РФ

Российская армия за неделю нанесла один массированный и четыре групповых удара по целям на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, используемые в интересах Вооруженных сил Украины.

Также под удары попали склады боеприпасов и горючего, цеха производства и места хранения беспилотников, центры подготовки их операторов, пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Ранее сегодня Минобороны заявило о ночном массированной ударе по критически важным объектам на Украине в ответ на атаку Киева по резиденции президента России в Новгородской области. Для ударов, по данным ведомства, применялся в том числе новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

