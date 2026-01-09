Армия России ударила «Орешником» по критически важным объектам Украины

Российские войска ночью нанесли массированный удар по критически важным объектам на Украине в ответ на террористическую атаку Киева по резиденции президента России в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, для ударов применялся ракетный комплекс средней дальности «Орешник», другое высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, а также беспилотники.

В результате были поражены объекты производства дронов, которыми Киев атаковал резиденцию президента РФ, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК. «Цели удара достигнуты», – заявили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, «любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа».

Напомним, начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майора Александр Романенков на брифинге 31 декабря сообщил, что киевский режим 28-29 декабря применил 91 беспилотник для атаки на резиденцию президента РФ в Новгородской области. По его словам, атака велась с территории Сумской и Черниговской областей Украины. Все вражеские дроны были уничтожены над территориями Брянской, Смоленской и Новгородской областей.

Российские военные передали американским коллегам трекер из одного из сбитых беспилотников – в нем было полетное задание, которое показало, что конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря являлся один из объектов резиденции президента РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что действия украинской стороны скажутся на переговорном треке российской стороны. Также он предупредил, что Киеву стоит ждать ударов возмездия. Цели уже определены, добавил министр. В свою очередь, в Кремле заявили, что Россия ужесточит свою переговорную позицию по Украине после атаки ВСУ беспилотниками на резиденцию президента РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

