Киев в попытке атаки на резиденцию Путина был не один

На Западе выяснили, что Киев не один стоял за атакой на резиденцию президента России Владимира Путина. Как утверждает издание L'AntiDiplomatico, в этом деле не обошлось без одобрения Лондона.

В статье подчеркивается, что «Зеленский был не единственным, кто стоял за этой атакой: по крайней мере, его главный сторонник в Британии одобрил ее; иначе он бы просто не осмелился это сделать», – цитирует издание «Российская газета».

Напомним, что в ночь на 29 декабря ВСУ предприняли попытку атаковать резиденцию Путина на Валдае.

По словам главы МИД Сергея Лаврова, был использован 91 БПЛА. Силы ПВО подавили и уничтожили все аппараты. Последствий на земле не было.

Владимир Путин рассказал о происходящем по телефону Дональду Трампу, эта новость, как сообщали СМИ, очень его разозлила.

Сергей Лавров анонсировал: без последствий государственный терроризм Киева не останется, будут совершены удары возмездия. А Россия пересмотрит свой переговорный трек не в пользу Киева.

Владимир Зеленский налет на резиденцию Путина отрицает. В этом его поддерживают некоторые западные партнеры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое поведение Зеленского неадекватным.

Напомним, что в своем выступлении на католическое Рождество Зеленский пожелал одному человеку смерти и сообщил, что украинская нация в этом с ним солидарна. Несмотря на то, что имя не прозвучало, мировые СМИ поняли последние однозначно – речь идет о Владимире Путине.

Москва, Елена Васильева

