Россия ужесточит свою переговорную позицию по Украине после атаки ВСУ беспилотниками на резиденцию президента России в Новгородской области. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Дипломатические последствия этих действий [киевского] режима будут заключаться в ужесточении переговорной позиции Российской Федерации», – сказал представитель Кремля. «А что касается военных последствий, наши военные знают, как, чем и когда отвечать», – добавил он.

При этом, как отметил представитель Кремля, Россия не собирается публично разъяснять, в чем именно ужесточится позиция Москвы по украинскому урегулированию. «Естественно, как переговорную позицию до этого, мы не собираемся это делать публично», – сказал Песков.

При этом Песков подчеркнул, что Россия продолжит переговорный процесс и диалог по украинскому урегулированию, однако делать это будет, прежде всего, с США. По его мнению, провокации и акты государственного терроризма со стороны Украины не способны пошатнуть доверительный характер диалога президентов России и США.

В Кремле назвали налет украинских дронов на госрезиденцию в Новгородской области террористическим актом, направленным на срыв переговоров по украинскому урегулированию. Песков указал, что атака была нацелена не только лично против президента Путина, но и на срыв усилий Трампа по мирному разрешению украинского кризиса.

Пресс-секретарь президента РФ при этом назвал «безумными утверждениями» заявления Зеленского и сообщения западных СМИ, подыгрывающих киевскому режиму, что атаки на резиденцию Путина якобы не было.

Глава МИД России Сергей Лавров накануне сообщил, что ВСУ использовали для атаки на государственную резиденцию президента РФ в ночь на 29 декабря 91 беспилотник. Все они были сбиты и нейтрализованы без последствий на земле. По словам министра, такие действия украинской стороны скажутся на переговорном треке российской стороны. Также он предупредил, что Киеву стоит ждать ударов возмездия. Цели уже определены, добавил Лавров.

Москва, Наталья Петрова

