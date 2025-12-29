Состоялся новый телефонный разговор Путина и Трампа: что они обсуждали

Президент США Дональд Трамп закончил второй за два дня разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт.

«Президент Трамп только что завершил позитивный звонок с президентом Путиным по поводу Украины», – сказала CNN пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт.

Звонок прошел на следующий день после того, как Трамп сначала созвонился с Путиным, а потом встретился с Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго, чтобы обсудить конфликт на Украине и пути его разрешения.

Итоги беседы Трамп характеризовал как позитивные. Но о серьезном прорыве, видимо, пока говорить рано.

К примеру хотя бы потому, что в новом разговоре Путина и Трампа российский президент сообщил, что пока во Флориде шли переговоры, украинская сторона с помощью беспилотников пыталась атаковать государственную резиденцию президента РФ.

Как пояснил глава МИД Росиии Сергей Лавров, для атаки был использован 91 БПЛА. Все они были сбиты и нейтрализованы без последствий на земле.

Однако такие действия украинской стороны во-первых, скажутся на переговорном треке российской стороны, а во-вторых, предупредил Лавров, Киеву стоит ждать ударов возмездия. Цели уже определены.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков пояснил, что Путин четко заявил Трампу о том, что позиция России в переговорах будет пересмотрена. Украина совершила акт терроризма и получит соотвествующий ответ, а США должны отнестись к позиции РФ с пониманием.

Владимир Зеленский, в свою очередь, отверг все обвинения со стороны России, назвав их выдумками.

Вашингтон, Елена Васильева

