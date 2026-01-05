Трамп не верит, что беспилотники ВСУ пытались атаковать резиденцию Путина

Дональд Трамп в ходе общения со СМИ на борту своего самолета сообщил, что не верит заявлениям Москвы о том, что Украина напала на резиденцию президента России с помощью беспилотников. «Я не думаю, что этот удар был», – сказал он, отметив, что «на данный момент никто не знает», правда эти обвинения или нет.

Москва обвинила Киев в пуске 91 беспилотника в ночь с 28 на 29 декабря на резиденцию Владимира Путина, расположенную на Валдае, между Москвой и Санкт-Петербургом.

Владимир Зеленский обвинения отверг.

Глава российского МИДа Сергей Лавров сразу предупредил, что подобное поведение Киева приведет к изменению переговорной позиции России и нанесению неизбежных ударов возмездия.

Столкнувшись с сомнениями со стороны Европы и США, Министерство обороны России опубликовало видео, на котором видно, как солдат со скрытым лицом стоит рядом с обломками беспилотника и утверждает, что это устройство несет взрывной заряд весом в шесть килограммов, пишет газета «Фигаро».

Российское Минобороны также опубликовало карту, показывающую траекторию БПЛА, запущенных во время атаки на Валдай.

США был также передан трекер из одного из сбитых беспилотников – в нем было полетное задание, подтверждающее слова Москвы.

Вашингтон, Елена Васильева

