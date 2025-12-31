Минобороны раскрыло подробности массовой атаки БПЛА на резиденцию президента России

Минобороны России накрыло подробности массовой атаки беспилотников на резиденцию президента России. Как рассказал на брифинге начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майора Александр Романенков, в период с 28 по 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял попытку террористической атаки с массированным применением беспилотных летательных аппаратов.

Началось все в 19 часов 20 минут 28-го декабря 2025 года: подразделениями радиотехнических войск Воздушно-космических сил был вскрыт факт атаки, которая велась с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

Нанесение удара противником осуществлялось по нескольким направлениям к резиденции президента над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей с применением девяносто одного беспилотного летательного аппарата.

В ходе противовоздушного боя все украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены.

В отражении массированного удара над территориями Брянской, Смоленской и Новгородской областей применялись зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ.

По словам Романенкова, построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента России в Новгородской области, однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.

В результате отражения террористической атаки киевского режима пострадавших и разрушений на территории Российской Федерации нет. Ущерба резиденции президента Российской Федерации не допущено.

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов, средств контроля воздушной обстановки радиотехнических войск, мобильных огневых групп, а также средств радиоэлектронной борьбы действовали слаженно, профессионально и эффективно, успешно выполнив боевую задачу, подчеркнул Романенков.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

