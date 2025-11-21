Захарова заявила, что Россия не получала от США мирного плана по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не получала от США никаких планов урегулирования конфликта на Украине.

Она отметила, что в СМИ сейчас много утечек по теме разрешения украинского кризиса – «обсуждения, пункты, планы». «В одних статьях говорится об одном количестве пунктов, в других о другом количестве пунктов», – сказал дипломат.

«Официально российская сторона, министерство иностранных дел, а это установленный канал общения с Соединенными Штатами Америки, таких предложений, планов, вообще ничего на этот счет не получала», – подчеркнула Захарова.

Представитель МИД подтвердила открытость России к продолжению диалога по украинскому урегулированию.

Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российской стороне пока не сообщали о согласии главы киевского режима Владимира Зеленского вести переговоры по предложенному Вашингтоном мирному плану.

По данным СМИ, предложенный США украинским властям мирный план состоит из 28 пунктов. Вечером 20 ноября депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал в своем телеграм-канале все 28 пунктов американского плана. США достоверность этого документа официально не подтверждали. Среди пунктов мирного соглашения – признание Крыма, Луганска и Донецка де-факто российскими, отказ Украины от вступления в НАТО, поэтапная отмена всех санкций против России. Подписание документа предполагает немедленное прекращение огня и отвод войск на согласованные позиции. Позже полный текст мирного плана США опубликовал портал Axios. Оба опубликованных документа идентичны по содержанию. Украинские источники западных СМИ назвали пункты плана о передаче территорий и значительном сокращении численности ВСУ неприемлемыми.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

