Российской стороне не поступала информация о готовности Киева обсуждать мирный план президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту кремлевского пуля Александру Юнашеву.

«Песков сообщил мне, что Москве пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану Трампа», – написал Юнашев в своем телеграм-канале. Он отметил, что пока нет официального подтверждения информации западных СМИ о готовности Киева к переговорам, о пунктах мирного плана, о ведущихся консультациях, а также о датах возможного подписания документа.

Накануне Офис главы киевского режима Владимира Зеленского сообщил, что США передали Украине план мирного урегулирования. По данным украинских СМИ, это произошло в ходе встречи Зеленского с министром армии США Дэниелом Дрисколлом. На встрече с американскими представителями Зеленский озвучил основные требования украинской стороны и договорился работать над пунктами плана, уточнили в Киеве. Зеленский в ближайшее время рассчитывает обсудить с Трампом основные пункты плана.

Сайт Axios со ссылкой на источники сообщал, что Зеленский в ходе встречи с министром армии США согласился вести переговоры по мирному плану, предложенному администрацией Трампа, несмотря на то, что план предусматривает отказ Украины от территории в Донбассе, которую сейчас контролируют ВСУ. По данным газеты The Financial Times, США ожидают, что Зеленский подпишет мирное соглашение до Дня благодарения в следующий четверг, 27 ноября. По словам источников издания, Вашингтон после этого намерен представить мирную сделку в Москве и завершить весь процесс к началу декабря. При этом издание сочло маловероятным реализацию такого графика, поскольку несколько пунктов плана, очевидно, являются неприемлемыми для Украины.

По информации украинских СМИ, США предложили украинским властям проект мирного соглашения из 28 пунктов. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа. США достоверность этого документа пока не подтверждали. Среди пунктов плана – признание Крыма, Луганска и Донецка де-факто российскими, отказ Украины от вступления в НАТО, полная отмена всех санкций против России. Подписание соглашения предполагает немедленное прекращение огня и отвод войск на согласованные позиции.

Накануне в Белом доме подтвердили работу над мирным планом по Украине, но его подробности не раскрыли. Пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт сообщила журналистам, что глава Госдепа Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф контактируют и с Россией, и с Украиной по вопросу предложенного администрацией США плана мирного урегулирования. Она подчеркнула, что Трамп поддерживает этот план. При этом Левитт отрицает, что документ предусматривает уступки только со стороны Киева. По ее словам, американский план разработан «с учетом реального положения дел, сложившегося после пяти лет разрушительных боевых действий, чтобы найти наилучший для всех вариант, при котором обе стороны получают больше, чем должны отдать».

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения западных СМИ о том, что администрация Трампа разрабатывает с Москвой мирный план по Украине, заявил журналистам, что не может добавить ничего нового по поводу диалога России и США по украинскому вопросу к тому, что заявлялось после саммита на Аляске. Он отрицательно ответил на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить информацию о наличии мирного плана.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

