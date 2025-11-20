В Кремле ответили на публикации о новом мирном плане США по Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что администрация Трампа втайне разрабатывает с Россией новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Он отрицательно ответил на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить информацию о наличии мирного плана. И в очередной раз заявил журналистам, что не может добавить ничего нового по поводу диалога России и США по украинскому урегулированию к тому, что заявлялось после саммита в Анкоридже.

«Я могу по этому сюжету лишь сказать то, что мы повторили уже неоднократно: чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже, мы не можем. Каких-либо новаций в данном случае у нас нет», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Также он заявил, что Москва сейчас не ведет консультаций с Вашингтоном по украинскому урегулированию, однако контакты есть. «Как таковой консультации сейчас не ведется. Контакты, безусловно, есть, но процесса, которые можно было бы назвать консультациями, нет», – пояснил Песков.

Кроме того, пресс-атташе Кремля заявил, что Россия открыта к урегулированию конфликта на Украине в любое время, но «урегулирование должно привести к тому, чтобы были ликвидированы первопричины этого конфликта». Так он ответил на вопрос, является ли текущий момент лучшим временем для мирного урегулирования с учетом всех обстоятельств.

Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили о разработке администрацией Дональда Трампа рамочного плана украинского урегулирования из 28 пунктов и консультациях с Россией по этой теме. По данным телеканала NBC, Трамп уже одобрил документ. План предусматривает значительное сокращение украинской армии, а также территориальные уступки со стороны Киева в обмен на гарантии безопасности – какие, пока непонятно. Между тем украинская сторона выразила свое недовольство американским планом. Проинформированные о документе украинские чиновники заявили, что план содержит неприемлемые для Киева уступки и во многом совпадает с «максималистскими» требованиями Кремля пишет FT. Без существенных изменений для Украины план неприемлем, указали они.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube