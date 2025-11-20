СМИ: Трамп одобрил мирный план по Украине из 28 пунктов, Киеву план не понравился

Дональд Трамп одобрил мирный план по Украине из 28 пунктов, разработанный в течение последних нескольких недель представителями американской администрации в консультации со спецпосланником президента России Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на источники в Белом доме. Украинская сторона в обсуждениях не участвовала – Киев лишь ознакомили с общими чертами плана, не предоставив подробной информации. Рамки будущего мирного соглашения еще предстоит официально представить Киеву. Украинская сторона меж тем уже выразила недовольство американским планом.

По сведениям NBC, разработкой плана, который пока находится на стадии обозначения рамок, занимались спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.

Как сообщает The Financial Times со ссылкой на несколько осведомленных с вопросом источников, администрация Трампа призвала Владимира Зеленского принять его. По данным двух источников издания, план был передан Киеву на этой неделе Уиткоффом, который встретился в Майами с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины и экс-министром обороны Рустемом Умеровым.

Новый план США по украинскому урегулированию, согласно данным The Financial Times и Axios, предусматривает признание Крыма и Донбасса российскими территориями со стороны Вашингтона и других стран, территориальные уступки со стороны Киева, уменьшение численности ВСУ вдвое, отказ Киева от дальнобойного оружия и ряда других типов вооружений, сворачивание американской военной помощи Киеву, объявление русского языка государственным на Украине, признание официального статуса УПЦ на Украине.

План предполагает, что остающиеся под украинским контролем территории Донбасса, которые Киев уступит Москве в рамках мирного урегулирования, будут считаться демилитаризованной зоной, на которой Россия не сможет размещать войска. Как пишет издание Axios, власти США полагают, что в интересах Киева отказаться от территорий в Донбассе сейчас, поскольку Украина все равно потеряет их при продолжении конфликта.

Также предполагается, что линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях будут заморожены. При этом сохраняется возможность того, что Россия сможет получить дополнительные территории и там.

План США не подразумевает размещения иностранных войск на территории Украины в случае урегулирования конфликта.

Вместе с тем, как пишет The Wall Street Journal, предложения Вашингтона предусматривают временный отказ Киева от вступления в НАТО. Речь идет как минимум о нескольких годах.

NBC добавляет, что план США предоставляет обеим сторонам конфликта гарантии безопасности для обеспечения прочного мира.

Проинформированные о плане украинские чиновники, как пишет FT, заявили, что документ содержит неприемлемые для Киева уступки и во многом совпадает с «максималистскими» требованиями Кремля. Без существенных изменений для Украины план неприемлем, подчеркнули они.

Накануне издание Axios со ссылкой на анонимные источники в США и России сообщило, что администрация США тайно работает с Россией над разработкой нового плана по прекращению конфликта на Украине. План, по данным американского издания, состоит из 28 пунктов и основан на 20-пунктном плане прекращения огня в секторе Газа, согласованном в прошлом месяце Израилем и ХАМАС.

В американской администрации, по данным Politico, рассчитывают, что рамочное соглашение о прекращении украинского конфликта будет согласовано всеми сторонами до конца ноября.

В Кремле меж тем заявили, что не могут сообщить какие-либо новости в отношении контактов России и США по украинскому урегулированию. «Пока в данном случае никаких новаций, о которых можно было бы вам сообщить, нет», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Москва, Наталья Петрова

