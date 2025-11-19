Белый дом ожидает согласования рамок мирного плана по Украине к концу ноября – Politico

В администрации США рассчитывают, что рамочное соглашение о прекращении украинского конфликта будет согласовано всеми сторонами до конца ноября. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.

Издание приводит слова неназванного высокопоставленного сотрудника Белого дома, который заявил, что рамочный документ, который положит конец конфликту на Украине, будет согласован всеми участниками к концу месяца, а, вероятно, уже на этой неделе.

В публикации отмечается, что администрация Дональда Трампа испытывает оптимизм. При этом указывается, что Украина и страны Европы не участвуют в выработке основ урегулирования.

Источник в Белом доме ожидает, что киевские власти на фоне активного продвижения российских войск и коррупционного скандала будут вынуждены принять условия мирного соглашения.

Ранее сегодня Axios со ссылкой на анонимные источники в США и России сообщил, что администрация США тайно работает с Россией над разработкой нового плана по прекращению конфликта на Украине. План, по данным американского издания, состоит из 28 пунктов и основан на 20-пунктном плане прекращения огня в секторе Газа, согласованном в прошлом месяце Израилем и ХАМАС.

В Кремле, комментируя публикацию Axios, заявили, что не могут сообщить какие-либо новости в отношении контактов России и США по урегулированию на Украине. «Пока в данном случае никаких новаций, о которых можно было бы вам сообщить, нет», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube