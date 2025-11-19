Западные СМИ: администрация США тайно разрабатывает новый план прекращения конфликта России и Украины

Администрация США во главе с Дональдом Трампом тайно работала с Россией над разработкой нового плана по прекращению конфликта на Украине.

Об этом сообщает американский сайт Axios со ссылкой на анонимные источники в США и России. План, по данным американского издания, состоит из 28 пунктов и основан на 20-пунктном плане прекращения огня в секторе Газа, согласованном в прошлом месяце Израилем и ХАМАС.

Президент США Дональд Трамп направил в Киев высокопоставленную делегацию Пентагона для переговоров в рамках попыток его администрации возобновить переговоры о прекращении войны на Украине, сообщают Politico и Wall Street Journal. Согласно WSJ, министр армии США Дэн Дрисколл вместе с двумя генералами армии США встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами, а также высокопоставленными представителями армии и промышленности. Дрисколл также планирует позже встретиться с российскими официальными лицами.

На первый взгляд, как поясняет Politico, решение отправить Дрисколла в Киев для выполнения деликатной миротворческой миссии может показаться необычным, но ветеран армии и друг вице-президента Дж. Д. Вэнса недавно стал заметной фигурой в Пентагоне и теперь может играть более заметную роль.

Переговорные процессы, сообщает западная пресса, идут на фоне довольно скандальной истории: российские военные сбили вчера четыре американские ракеты ATACMС, выпущенные по Воронежу из зенитно-ракетных комплексов С-400 и «Панцирь». Об этом говорится в заявлении Минобороны России. «18 ноября в 14:31 по московскому времени (12:31 по Гринвичу) киевский режим предпринял попытку ракетного удара по гражданским объектам на территории России. Противник выпустил по Воронежу четыре ракеты ATACM американского производства». «Расчёты зенитно-ракетных комплексов С-400 и зенитно-ракетных комплексов «Панцирь» сбили все ракеты ATACM», – говорится в заявлении. По данным российского Минобороны, падающие обломки ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского сада, а также жилой дом. Жертв среди мирного населения нет.

ВСУ накануне заявили об «успешном» применении оперативно-тактических ракетных комплексов «Атакамс» «в целевом ударе по военным объектам на территории России».

На Украине введены аварийные отключения электроэнергии после массированной атаки российских войск с применением беспилотников и крылатых ракет. В большинстве регионов объявлена воздушная тревога. «Как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергокомпании приступят к ликвидации последствий атаки для скорейшего восстановления электроснабжения в регионах. Аварийные отключения электроэнергии будут сняты, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется», – заявили в Минэнерго Украины.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

