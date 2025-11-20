российское информационное агентство 18+

Четверг, 20 ноября 2025

Киев заявил, что получил американский план урегулирования конфликта с Россией

Вашингтон передал Киеву проект плана по урегулированию конфликта с Россией. Об этом сообщил офис главы украинского режима Владимира Зеленского.

В сообщении уточняется, что в ближайшие дни в Киеве рассчитывают обсудить с президентом США Дональдом Трампом основные пункты документа.

Официально о новом плане регулирования не сообщалось. Информация циркулирует только в западных СМИ.

Комментируя сообщения о новом проекте мирных переговоров, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пояснял, что по этой теме нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске лидерами РФ и США.

