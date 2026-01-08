ВС РФ взяли Братское в Днепропетровской области и ударили по украинской энергетике

Российская армия за прошедшие сутки установила контроль над селом Братское в Днепропетровской области. Кроме того, войска ВС РФ поразили объекты энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

По данным ведомства, противника из Братского выбили бойцы группировки «Восток». Штурмовики заняли крупный район обороны противника площадью более 9 квадратных километров, зачистили более 170 зданий и строений, которые удерживали подразделения ВСУ. «Населенный пункт Братское имеет важное тактическое значение – его освобождение позволило существенно расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и создало выгодные условия для развития продвижения штурмовых подразделений», – отметили в Минобороны. Также подразделения группировки поразили живую силу и технику механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ вблизи Верхней Терсы, Цветкового, Прилук и Воздвижевки Запорожской области.

Вместе с тем группировка «Север» улучшила тактическое положение и нанесла поражению противнику в районах населенных пунктов Кондратовка и Рыжевка Сумской области, а также около Волчанских Хуторов и Старицы Харьковской области.

Бойцы группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции и ударили по ВСУ в районах населенных пунктов Красный Лиман в ДНР, Ковшаровка, Купянск-Узловой, Глушковка и Благодатовка Харьковской области.

Подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и поразили силы противника в районах населенных пунктов Николаевка, Степановка, Миньковка, Закотное, Константиновка и Бересток в ДНР.

Группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи и позиции и бьет противника в районах населенных пунктов Гришино, Кутузовка, Новокриворожье, Белицкое, Вольное, Анновка и Торецкое в ДНР, а также Новоподгородное Днепропетровской области.

Бойцы группировки «Днепр» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Веселянка и Новояковлевка Запорожской области.

За сутки потери противника на всех направлениях специальной военной операции составили до 1180 военнослужащих.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах», – добавили в Минобороны.

Российскими силами ПВО сбиты 142 беспилотника самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

