Дроны ВСУ бьют по грузовикам в Белгородской области: ранены два мирных жителя

В Белгородской области в результате ударов беспилотников ранены два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, одно из ЧП произошло в городе Грайворон, где дрон атаковал грузовой автомобиль, припаркованный возле объекта торговли.

«Ранен водитель. Бойцы самообороны доставили мужчину в крайне тяжёлом состоянии в Грайворонскую ЦРБ. У пострадавшего минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, травматическая ампутация пальцев кисти и рваные раны рук и ног», – отметил губернатор.

Гладков уточнил, что при поступлении в больницу у пострадавшего произошла остановка сердца, однако благодаря усилиям медиков сердцебиение успешно восстановлено. «В отделении реанимации врачи продолжают бороться за его жизнь», – добавил он.

Вместе с тем в селе Белянка Шебекинского округа дрон также ударил по грузовому автомобилю.

«Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, а также множественные осколочные ранения спины, ноги и лица. Состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести», – отметил глава Белгородской области.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube