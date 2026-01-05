Российские войска освободили населенный пункт в Сумской области

За прошедшие сутки российские войска в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Грабовское Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции.

В ведомстве отметили, что на ключевых направлениях армия России улучшила положение и позиции. Потери вооруженных формирований Украины составили в общей сложности почти 1300 военнослужащих.

При этом оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, центру подготовки операторов дронов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах.

Москва, Анастасия Смирнова

