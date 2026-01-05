российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 5 января 2026, 13:19 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российские войска освободили населенный пункт в Сумской области

Фото Минобороны РФ

За прошедшие сутки российские войска в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Грабовское Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции.

В ведомстве отметили, что на ключевых направлениях армия России улучшила положение и позиции. Потери вооруженных формирований Украины составили в общей сложности почти 1300 военнослужащих.

При этом оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, центру подготовки операторов дронов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

Ночью над Россией сбили три украинских дрона / Около Москвы нейтрализовали 36 беспилотников / Вблизи Москвы сбили 24 беспилотника / Собянин сообщил об атаке беспилотника на Москву / Армия России взяла под контроль еще один поселок в Харьковской области / За ночь и утро над Россией сбили 132 дрона ВСУ / На подлете к Москве сбили три вражеских беспилотника / За 4 часа силы ПВО сбили 22 украинских дрона

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,