США предложили Украине защиту «как в НАТО», но без членства в альянсе – Axios

Администрация США, помимо мирного плана из 28 пунктов, передала Украине проект соглашения о гарантиях безопасности со стороны Вашингтона и европейских союзников по образцу пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне. Об этом сообщает Axios со ссылкой на проект документа.

Согласно документу, любое будущее «значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение» на Украину со стороны России будет рассматриваться как угроза миру и безопасности всего Североатлантического альянса. В таком случае США и их союзники определят меры, необходимые для восстановления безопасности. Эти меры могут включать применение военной силы, разведывательную и материально-техническую помощь, экономические и дипломатические действия, а также другие шаги, которые будут сочтены целесообразными.

«Совместный механизм оценки с участием НАТО и Украины будет оценивать любое заявленное нарушение», – сказано в проекте соглашения.

В документе отмечается, что безопасность Украины – неотъемлемая часть стабильности в Европе, и члены НАТО, включая Францию, Соединенное Королевство, Германию, Польшу и Финляндию, обязуются действовать сообща с США в ответ на любое нарушение, обеспечивая единое и надежное сдерживание.

Предполагается, что рамочное соглашение будет действовать в течение десяти лет с возможностью его продления по взаимному согласию. Контроль за его соблюдением будет осуществлять Совместная мониторинговая комиссия под руководством европейских партнеров при участии США.

Предполагается, что документ подпишут представители США, ЕС, НАТО, России и Украины.

Неназванный высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил Axios подлинность документа. Он заявил, что проект соглашения будет обсуждаться с европейскими партнерами и еще может быть изменено. Чиновник добавил, что администрация Трампа рассматривает предложенные гарантии безопасности как «большую победу» для Зеленского и для долгосрочной безопасности Украины.

Ранее Axios опубликовал 28 пунктов, которые, по его утверждению, содержатся в тексте мирного плана США по Украине. Документ включает территориальные вопросы, а также вопросы безопасности и восстановления Украины, поэтапной отмены санкций в отношении России. В нем, в частности, упоминается, что Киев «получит надежные гарантии в сфере безопасности», какие именно – не указывается. В документе также говорится, что Украина откажется от вступления в НАТО, а Североатлантический альянс обязуется не принимать Украину в свой состав в будущем.

Москва, Наталья Петрова

