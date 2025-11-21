российское информационное агентство 18+

Пятница, 21 ноября 2025, 17:30 мск

Новости Киев

Зеленский сообщил, что обсудил мирный план США с Макроном, Мерцем и Стармером

Фото: офис президента Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о проведенных переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По его словам, речь шла о плане США по мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Обсудили план мира для Украины и всей Европы. Ценим усилия США, президента Трампа и его команды по завершению этой войны. Работаем над документом, подготовленным американской стороной. Это должен быть план, обеспечивающий реальный достойный мир», – говорится в сообщении, которое опубликовано в телеграм-канале Зеленского.

Глава киевского режима отметил, что тесно координируется с европейскими лидерами, чтобы учесть принципиальные позиции.

Ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Москва не получала от Вашингтона мирного плана по Украине. «Официально российская сторона, министерство иностранных дел, а это установленный канал общения с Соединенными Штатами Америки, таких предложений, планов, вообще ничего на этот счет не получала», – подчеркнула Захарова, подчеркнув открытость Москвы к продолжению диалога по украинскому урегулированию.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

