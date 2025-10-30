Литва уведомила Белоруссию о закрытии границы

Белоруссия получила официальное уведомление от Службы охраны государственной границы при МВД Литвы о временном прекращении работы до 1 декабря пунктов пропуска на белорусско-литовской границе.

Как уточнил Госпогранкомитет Белоруссии, вводятся ограничения на передвижение физических лиц и транспорта через пункт пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») до 1:00 по московскому времени 1 декабря текущего года. Оформление литовском пункте пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») полностью приостановлено.

Минск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

