Зеленский рассказал о работе над мирным планом и переговорах с США

Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новые переговоры с США по проекту согласшения, которое будет детализировать процесс восстановления и экономического развития Украины после завершения войны. По его словам, обсуждение запланировано на сегодня.

Зеленский в своем телеграм-канале также уточнил, что правки к мирному плану из 20 пунктов все еще дорабатываются. Их планируется передать в ближайшее время после совместной работы с командой президента США Дональда Трампа и киевскими партнерами в Европе.

Вместе с тем Зеленский сообщил, что в четверг, 11 декабря, планирует встречу с европейскими партнерами в рамках «коалиции желающих» государств, которые заявили о безоговорочной поддержке киевского режима.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

