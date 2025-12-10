Над Брянской областью сбили 16 украинских беспилотников

Сегодня днем над Брянской областью средства противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, во время удара дронов никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

«Еще 16 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, на месте падения обломков вражеских дронов работают сотрудники экстренных служб.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube