В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадал боец «Орлана»

В Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата при исполнении служебных задач пострадал боец отряда «Орлан». Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, мужчина получил баротравму и осколочное ранение головы в результате детонации дрона в селе Гора-Подол. Пострадавший был госпитализирован в центральную районную больницу.

«Для дальнейшего лечения бригада скорой транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода», – добавил Гладков.

Белгород, Анастасия Смирнова

