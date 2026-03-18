Над Севастополем силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны и Черноморского флота России отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, сбиты в общей сложности четыре воздушных цели.
«Никто из людей не пострадал», – уточнил глава Севастополя в своем телеграм-канале.
Согласно предварительной информации Спасательной службы Севастополя, которую привел Развожаев, от упавших обломков сбитых БПЛА загорелся участок леса на горе в районе села Фруктовое. Кроме того, в районе Северной стороны обломки сбитого БПЛА упали на частный дом.
Ранее сообщалось, что в Севастополе объявлена воздушная тревога. Общественный транспорт прекратил работу.
Севастополь, Анастасия Смирнова
© 2026, РИА «Новый День»