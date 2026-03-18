Среда, 18 марта 2026, 17:17 мск

Над Севастополем силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Фото Минобороны РФ

Силы противовоздушной обороны и Черноморского флота России отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, сбиты в общей сложности четыре воздушных цели.

«Никто из людей не пострадал», – уточнил глава Севастополя в своем телеграм-канале.

Согласно предварительной информации Спасательной службы Севастополя, которую привел Развожаев, от упавших обломков сбитых БПЛА загорелся участок леса на горе в районе села Фруктовое. Кроме того, в районе Северной стороны обломки сбитого БПЛА упали на частный дом.

Ранее сообщалось, что в Севастополе объявлена воздушная тревога. Общественный транспорт прекратил работу.

Севастополь, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Украина

После атаки ВСУ в значительной части в Запорожской области начались аварийные отключения света / Проверка выявила нарушения на $26 млрд, переданных Киеву по USAID / В Запорожской области отмечены перебои с электричеством после обстрелов ВСУ / В Брянской области украинский беспилотник ударил по автозаправочной станции / На подлете к Москве сбиты еще пять украинских беспилотников / Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Белгородской области / ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины / ВС России нанесли новые удары по инфраструктуре Украины

