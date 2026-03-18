В Севастополе отражают атаку беспилотников ВСУ

Силы противоздушной обороны отражают атаку ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Max.
По его словам, в городе работают мобильные огневые группы и ПВО, уже сбито две воздушных цели в районе Северной стороны.
Развозжаев попросил жителей города покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
Общественный транспорт в Севастополе прекратил движение после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщается в тг-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Севастополь, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»