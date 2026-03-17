В Запорожской области отмечены перебои с электричеством после обстрелов ВСУ

На территории Запорожской области в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергосетевой инфраструктуре возобновились перебои с электроснабжением. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, отключения электроснабжения затронули северо-западную часть Запорожской области.

«К данному часу удалось восстановить подачу электричества значительной части обесточенных абонентов, энергетики продолжают работу», – уточнил губернатор, добавив, что угроза повторных ударов со стороны ВСУ сохраняется.

Мелитополь, Анастасия Смирнова

