В Запорожской области отмечены перебои с электричеством после обстрелов ВСУ

На территории Запорожской области в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергосетевой инфраструктуре возобновились перебои с электроснабжением. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
По его словам, отключения электроснабжения затронули северо-западную часть Запорожской области.
«К данному часу удалось восстановить подачу электричества значительной части обесточенных абонентов, энергетики продолжают работу», – уточнил губернатор, добавив, что угроза повторных ударов со стороны ВСУ сохраняется.
Мелитополь, Анастасия Смирнова
