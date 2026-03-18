Среда, 18 марта 2026, 17:20 мск

После атаки ВСУ в значительной части в Запорожской области начались аварийные отключения света

После атаки вооруженных формирований киевского режима в Запорожской области в значительной части Запорожской области начались аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«На данный момент перебои с электричеством наблюдаются в 12 муниципальных образованиях», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале, добавив, что энергетики приступили к восстановлению электроснабжения.

Ранее сообщалось, что город-спутник Запорожской АЭС – Энергодар в результате артиллерийского обстрела ВСУ оказался полностью обесточен.

Кроме того, в Херсонской области более 51 тысячи жителей четырех муниципалитетов остались без электроснабжения из-за удара ВСУ по подстанции в Запорожской области.

Мелитополь, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

