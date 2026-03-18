После атаки ВСУ в значительной части в Запорожской области начались аварийные отключения света

После атаки вооруженных формирований киевского режима в Запорожской области в значительной части Запорожской области начались аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«На данный момент перебои с электричеством наблюдаются в 12 муниципальных образованиях», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале, добавив, что энергетики приступили к восстановлению электроснабжения.
Ранее сообщалось, что город-спутник Запорожской АЭС – Энергодар в результате артиллерийского обстрела ВСУ оказался полностью обесточен.
Кроме того, в Херсонской области более 51 тысячи жителей четырех муниципалитетов остались без электроснабжения из-за удара ВСУ по подстанции в Запорожской области.
Мелитополь, Анастасия Смирнова
© 2026, РИА «Новый День»