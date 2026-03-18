Энергодар обесточен после украинского обстрела

ВСУ ведут артиллерийский обстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Информации о пострадавших не поступало.

Мэр Максим Пухов со своей стороны заявил, что Энергодар полностью обесточен в результате артиллерийского удара со стороны Украины.

По его словам, энергетики приступят к восстановительным работам после нормализации обстановки.

Пухов призвал местных жителей ограничить передвижение по городу и оставаться в безопасных местах.

Энергодар, Наталья Петрова

